T-Cross sulla cresta dell'onda

La nuova T-Cross ha subito grandi modifiche anche per gli interni. Ogni modello sarà allestito con il doppio tablet. A seconda del tipo di allestimento che si sceglie, il moderno Digital Cockpit sarà disponibile per le varianti da 8 e da 10”, l'infotainment con schermo free-standing per quelle da 8 e da 9,2”. Il climatronic prevederà anche una versione touch. Sono stati modificati, poi, i materiali degli interni per regalare ancora più comfort a guidatore e passeggeri. I sedili posteriori sono scorrevoli e si possono muovere per 140 millimetri. Questo permette al bagagliaio di variare capacità di carico: da 385 a 455 litri. Grazie allo schienale anteriore desto ribaltabile, poi, sarà possibile trasportare oggetti lunghi fino a 2,4 metri. È stato inoltre rafforzato anche il gancio di traino che adesso sarà capace di portare un carico di 75 kg.