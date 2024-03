Confabitare è stata presente, viste anche le molteplici manifestazioni d'interesse da tutta Italia, dal 9 al 14 Febbraio, a Beinasco (TO) con uno stand informativo sul mondo del “Cohousing “all'interno del Centro Commerciale Le Fornaci”. Qui sono state esposte le nuove realtà che armonizzano il comfort abitativo con la serenità delle buone relazioni, grazie al supporto di una nuova figura professionale che ha il ruolo di facilitare le relazioni tra i coabitanti del Cohousing. “Condividere gli spazi per migliorare la qualità della vita” è il concetto su cui si fonda l’esperienza del Cohousing: il nuovo modo di abitare, pensare e progettare gli spazi sulla base della condivisione e del vivere sociale. Vale una regola: sono gli abitanti che creano il progetto. Unire più idee, più persone, più famiglie e più esigenze è possibile grazie alle due figure che supporteranno i cohousers nel percorso di creazione e di vita all’interno del complesso abitativo: l’amministratore, che si occuperà della parte burocratica e il facilitatore, che avrà cura delle persone risolvendo dubbi, problematiche, supportando e allenando alla vita della comunità. Il cohousing si fonda su un progetto partecipato: tutti i futuri cohousers si impegnano insieme a progettare gli spazi e le strutture e si preparano a una gestione diretta e solidale di tutto il complesso abitativo. La gestione parte dalla manutenzione degli spazi privati, ma si estende a quella degli spazi comuni per puntare alla realizzazione di un modo di abitare solidale, condiviso e con l’obiettivo primario di vivere in una condizione di benessere. Il cohousing nasce per stimolare le persone a non chiudersi, ma ad aprirsi alla consapevolezza che ogni interesse personale è sullo stesso piano di un interesse della comunità .Ogni spazio privato di vita viene arricchito da uno spazio sociale dove le persone mettono se stesse e il proprio tempo a servizio anche di tutti i cohousers, affinché la grande macchina del vivere bene funzioni.