Donare è molto semplice basta soltanto una firma

Una volta appreso di cosa si tratta, la domanda più importante a cui trovare la risposta è la seguente: come si dona? Iniziamo nel dire che la destinazione del 5x1000 va espressa durante la dichiarazione dei redditi o la Certificazione Unica, ma è importante ricordare che anche chi non effettua alcun tipo di dichiarazione dei redditi può devolvere la propria parte di Irpef. All'atto pratico, per devolvere il 5x1000 basta semplicemente apporre la propria firma nell'apposito modulo. Infatti in tutti i modelli (730, Unico e Certificazione Unica) è presente una sezione dedicata al 5x1000, alla voce “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”. Si può scegliere di devolverlo in dichiarazione dei redditi in due modi: inserendo direttamente il codice fiscale dell’ente che si è scelto nel riquadro della categoria a cui appartiene (e ovviamente la firma), oppure aggiungendo la firma nel riquadro di una categoria. Attenzione: in quest'ultimo caso, la quota verrà divisa tra tutti gli enti che fanno parte della medesima categoria indicata. Invece, se non si indica nessuna destinazione, la somma resta allo Stato.