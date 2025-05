Edifici esistenti e case green

Cosa prevedono le nuove direttive europee case Green per gli immobili già esistenti? Le nuove norme approvate dalla UE invitano gli Stati membri a garantirsi che tutte quegli edifici, o parti di esso, destinate a essere ristrutturate vengano migliorati al fine di requisire i criteri dell’articolo 5, per quanto sia possibile strutturalmente ed economicamente. Inoltre tutti gli Stati sono chiamati ad adottare le misure necessarie per migliorare la prestazione energetica degli edifici sottoposti a grandi ristrutturazioni, provando a risolvere, dove necessario, i problemi pregressi sia nei locali interni che nell’adattamento ai cambiamenti climatici.