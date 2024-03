Il progetto dello Studio Tecnico Progetech per aiutare le famiglie colpite dall'alluvione

In collaborazione con lo Studio Tecnico Progetech, Confabitare ha lanciato un servizio per le famiglie duramente colpite dall'alluvione. Queste famiglie, al momento, si trovano in una situazione critica non solo a causa dei danni subiti alle loro abitazioni, ma anche per la difficoltà nel ricevere il supporto tecnico necessario. La carenza di tecnici disponibili per le perizie e i lunghi tempi d'attesa per ottenere valutazioni tecniche stanno creando ulteriori complicazioni in un momento già difficile. L'ostacolo principale è la ricerca di un tecnico disponibile, ma non è l'unico. Le famiglie devono anche affrontare l'onere di anticipare le spese delle perizie e navigare attraverso una serie di procedure burocratiche per presentare la documentazione alle autorità regionali al fine di ottenere il giusto risarcimento. Attraverso il servizio offerto in collaborazione con lo Studio Tecnico Progetech, le famiglie possono accedere a un tecnico senza dover anticipare i costi delle perizie. Inoltre, saranno assistite anche nelle pratiche successive di presentazione delle domande di risarcimento. Alberto Zanni, Presidente Nazionale di Confabitare, ha commentato: «Condividiamo la preoccupazione delle persone coinvolte e ci impegniamo a mettere in atto tutte le risorse a nostra disposizione per contribuire a un rapido recupero delle comunità colpite. La nostra principale priorità è ridurre al minimo l'impatto economico sulle famiglie, le aziende e gli enti colpiti, fornendo assistenza tecnica mirata e avviando il processo di risarcimento senza richiedere alle famiglie di anticipare i costi del progetto, e senza che debbano gestire la presentazione dello stesso in regione». Gli interessati possono contattare Confabitare via mail all'indirizzo info@confabitare.it o chiamare il numero 051.27.04.44 per ottenere ulteriori dettagli e supporto. Un tecnico sarà successivamente disponibile per fornire assistenza