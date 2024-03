Il turismo rifiorisce. La spiaggia diventa un’oasi di benessere tra massaggi e relax

Con la Pasqua, Riccione si risveglia dal mare alla collina tra colori, profumi e sapori. La spiaggia strizzerà l’occhio ai primi turisti, offrendo qua e là particolari allestimenti in chiave primaverile, ma anche concedendo delle coccole a chi in vista dell’estate vuol preparare la pelle all’abbronzatura o desidera semplicemente farsi massaggiare in un’oasi tra la sabbia. Il turismo esperienziale prenderà poi gli ospiti per la gola. Mentre ristoranti e hotel prepareranno i menù dei lauti pranzi, i primi vacanzieri in hotel o nei vicini agriturismi potranno cimentarsi nel preparare tagliatelle, strozzapreti e piadine. E visto che anche l’olfatto come altri sensi vuole la sua parte, non mancheranno le escursioni nelle grotte del formaggio di fossa.

All’insegna del relax e del benessere la spiaggia d’inverno cede il passo alle atmosfere primaverili. È una metamorfosi quella dello chalet Ermes, bagno Golden Beach 75 che, con un’esplosione di fiori e addobbi pasquali, accoglierà i primi turisti in un salottino a ridosso della duna sotto i primi tenui raggi del sole. È tutto in tema dai tappeti ai cuscini, dagli alberelli con uova decorate fino al look del personale. Per chi vuole raggiungere il mare in comodità è stata allestita anche una scaletta per scavalcare la duna. "L’Ermes chalet - spiaggia Golden Beach 75, che ha accolto turisti e riccionesi per una calda pausa durante il nostro ‘Mare d’inverno’ si sta trasformando in un allegro e fresco ristoro di primavera all’insegna dell’Happy Easter – premette la titolare Simona Silvagni che in spiaggia, d’estate quanto d’inverno, organizza anche mostre e rassegne –. Festeggeremo la Pasqua con gli accesi colori della primavera, uova e coniglietti pasquali. Il ‘bianconiglio’ coinvolgerà i piccini alla ricerca delle uova di cioccolato, mentre nello chalet sarà servito il ‘Bunny 75’, nuovo cocktail ideato da Luciana Casarini". A pochi passi in spiaggia si può intanto preparare la pelle all’abbronzatura solare, facendo godere anche l’olfatto. Accade al Bagno 65, nella Welness Space. Alessandro Vici e la moglie Carla Ricci, alla guida dello storico stabilimento balneare, aperto dal bisnonno Domenico Fabbri su concessione di fine Ottocento, accolgono i primi vacanzieri in una rilassante atmosfera. "Già da Pasqua ci prepariamo all’arrivo dell’estate. Tra le particolarità lo scrub, trattamento esfoliante che usa dei microgranuli per eliminare le cellule morte, si può scegliere a piacimento al cioccolato e al caffè, al mandarino e zucchero di canna, al sale dell’Himalaya o al cappuccino, il tutto è seguito da massaggi idratanti a base di olio, creme e burri. Da Pasqua saranno in funzione anche le vasche idromassaggio". La Spiaggia delle Donne, ecobagno 97, che al timone vede Daniela Corazza, affiancata dal marito Domenico Marchetti, per Pasqua propone un quiz online a tema sulla spiaggia, mettendo in palio premi.

Non solo mare. Sono diversi gli operatori di Riccione che puntano sul turismo esperienziale. È una prerogativa soprattutto dei quattordici alberghi a tre e quattro stelle di Costa Hotel-Food in tour che per il ponte di Pasqua, quanto per quello del 25 aprile, propongono particolari escursioni nell’entroterra con corsi di tagliatelle, strozzapreti e dell’immancabile piadina e piccoli cascioni. Ai vacanzieri che per la singolare lezione indosseranno la parananza, sarà regalata anche una confezione di piadina del Consorzio Igp di piadina romagnola. Sono coinvolti nel progetto pure alcuni agriturismi. Ne da conferma Bruno Bernanei, presidente di Costa Hotel-Food in tour: "Prevediamo anche delle visite nei forni storici me quelli di San Leo e di Sant’Agata, dove ancora si trovano le originali ricette della pagnotta pasquale. Ai turisti sarà inoltre proposta un’esperienza sul formaggio di fossa di Mondaino e di Sogliano. Ripercorreremo la storia di questo speciale prodotto sul posto, facendo anche delle degustazioni".