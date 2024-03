La primavera degli eventi. Pasqua sotto il sole di Riccione

Sotto il sole di Riccione la Pasqua fiorisce tra allestimenti pop e installazioni botaniche, spettacoli teatrali e musicali come il Concerto di primavera di Stefano Bollani. Sarà un caleidoscopio di appuntamenti, che per il ponte festivo, accompagnerà turisti e residenti con altre iniziative come il Vintage market, la Pasquetta turbolenta, En Jardin, l’originale picnic tra food e musica e lo Smanét. Allestimenti per tutto il ‘salotto’ curati da Silvia Montanari e dal designer Renzo Serafini, gli stessi che si estenderanno in piazzale Roma, che ospiterà l’Officina creativa con laboratori sull’ambiente per adulti e bambini.

ll programma. Ad aprire gli eventi pasquali sarà la prima edizione del Concerto di primavera, nuovo format che l’amministrazione comunale inaugurerà in collaborazione con la PalaRiccione. Protagonista sarà Bollani, che si esibirà live in piano solo, sabato 30 marzo nella sala Concordia del Palazzo dei congressi. Sempre in viale Virgilio, dal 29 marzo al primo aprile si terrà la prima edizione di Vintage market in collaborazione con gli store della galleria. Si tratta di una fiera del vintage che proporrà capi e accessori griffati in voga dagli anni Settanta al Duemila. Provengono dal Regno Unito, dalla Germania fino agli Stati Uniti. Nell’ambito di questa iniziativa, sempre a cura della PalaRiccione, il 29 marzo in viale Ceccarini sono previste performance musicali ispirate agli anni Ottanta. Dal 30 marzo al primo aprile, a Villa Lodi Fè è invece in programma l’edizione speciale dello Smanèt easter market, artigianato e creatività, tra fiori, uova, rarità, e performance di trampolieri e giocolieri.

Altro capitolo sono le mostre con gli eventi collaterali. In primo piano la retrospettiva di Rober Capa, a Villa Mussolini, che da venerdì 30 al primo aprile rimarrà aperta dalle 10 alle 20, mentre a Villa Franceschi si potrà visitare “Turbolenta”, mostra multisensoriale di Silvia Naddeo.

Dopo mesi di esposizione, per entrambe è previsto il finissage con iniziative collaterali. Il primo aprile nel giardino di Villa Mussolini si terrà un originale picnic con musica, mentre nel giardino di Villa Franceschi prenderà vita uno speciale evento con brunch, fotobooth e interventi musicali. Nel pomeriggio visita guidata con la Naddeo. Un ruolo importante è rivestito da una miriade di manifestazioni sportive, tra le quali spiccano le ciclistiche di caratura internazionale come la Coppi e Bartali, con doppia tappa il 20 e 21 marzo, la Gran Fondo Riccione con Gianni Bugno, Dmitrij Konyšev e Fabiana Luperini, il 24 marzo, e il Giro d’Italia il 17 maggio con partenza della Riccione-Cento.

Sempre in tema di sport, ma per La Bella Stagione, nella sala Granturismo al Palazzo del Turismo il 21 marzo alle 21, è atteso Federico Buffa con “Due pugni guantati di nero”, che racconta le vite dei due miti Tommie Smith e John Carlos, eroi delle Olimpiadi del 1968 e della lotta contro la discriminazione razziale. Accadrà in occasione della Giornata internazionale che sensibilizza su questo tema.

A far sbocciare la primavera nelle successive settimane, come annuncia la sindaca Daniela Angelini, affiancata dagli assessori Sandra Villa, Simone Imola e Mattia Guidi, contribuiranno altri personaggi come Roberto Vecchioni (il 24 aprile), Ezio Mauro (il 25 aprile), i Modena City Ramblers (il primo maggio) e Luca Argentero (il 3 giugno).

Nives Concolino