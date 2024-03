La stagione della promozione. È partito il tour con undici fiere

Un giro d’Italia arrivando anche oltre confine, per far conoscere il PalaRiccione nel panorama congressuale. Con i primi mesi dell’anno la struttura riccionese ha avviato una serie di partecipazioni nelle fiere di settore per mostrare le peculiarità e le potenzialità che può offrire la struttura immersa nel contesto urbano di Riccione, a due passi dalla spiaggia e dal mare. Il PalaRiccione ha aperto la stagione promozionale nel turismo congressuale sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso la partecipazione ad una serie di fiere, workshop ed eventi dedicati. Nel corso del mese di febbraio, lo staff della società di gestione del palazzo congressuale ha preso parte a tre importanti appuntamenti, promuovendo a pieno titolo la destinazione congressuale di Riccione.

La prima tappa è stata a Bologna, in occasione di Encount ER, dove insieme ad altri operatori Mice acronimo di Meeting, Incentive, Conference, Exhibition della Regione Emilia Romagna, sono state presentate a decine di acquirenti internazionali le esperienze offerte dalle migliori location della regione.

Successivamente, il team si è spostato a Firenze per partecipare agli Association days, un evento cruciale per le grandi sedi congressuali italiane. "Qui hanno avuto l’opportunità di incontrare oltre 50 acquirenti selezionati tra organizzatori congressuali professionisti, provider e delegati nazionali di associazioni e società medico-scientifiche – spiegano dalla società –. Un’opportunità unica per gettare le basi per gli eventi futuri che si terranno a Riccione nei prossimi 3-4 anni".

La terza tappa è stata a Parma, con un workshop mirato agli eventi Pharma, un settore che registra migliaia di partecipanti ogni anno tra convention aziendali e corsi Ecm.

Dopo questo intenso periodo di appuntamenti, il PalaRiccione ha ancora otto eventi in programma prima dell’estate, tra cui un workshop a Bari rivolto agli operatori del settore, dove annualmente vengono firmati i contratti per importanti convention nazionali dell’anno successivo.

Cosa rende Riccione così apprezzata in queste occasioni? Oltre alla presenza del PalaRiccione, che offre spazi tecnologicamente avanzati e idonei per eventi di alto livello, l’accoglienza, l’ospitalità e la tradizione sono i valori aggiunti che insieme alle strutture di prima classe sul mare, la vicinanza a piedi, e la mobilità sostenibile, fanno di Riccione una meta ambita da organizzatori e partecipanti a eventi durante tutto l’anno.

Va considerato che coloro che partecipano ad un evento e restano soddisfatti dell’offerta turistica e dei servizi, sono inclini a considerarla per le proprie vacanze future e a promuoverla come meta per eventi e turismo nel loro network professionale e sociale. Il congressista è quindi, per natura relazionale un vero e proprio influencer, in grado di mettere in moto l’azione di marketing più potente: il passaparola.