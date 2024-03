Prosegue su èTV fino a maggio il programma Abitare Oggi

Il programma settimanale "Abitare Oggi" in questi mesi si è affermato come punto di riferimento, nel panorama televisivo bolognese, per chi intende affrontare con successo le sfide legate all'abitare moderno e alla vita condominiale e dopo una breve pausa natalizia, continuerà a essere trasmesso su èTV Rete Sette fino a maggio 2024. Iniziato nel 2023, il programma ha conquistato il favore dei cittadini bolognesi, offrendo preziose informazioni nel campo immobiliare, con particolare attenzione al contesto della città di Bologna. Con la conduzione di Simona Iannessa e la partecipazione fissa del presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, "Abitare Oggi" va in onda ogni giovedì alle 20.50, con una replica il venerdì alle ore 12.45. Ogni puntata, della durata di 20 minuti, è visibile in diretta live sul sito della rete https://e-tv.it/. Tutte le puntate sono fruibili anche sulla pagina Facebook dedicata del programma https://www.facebook.com/AbitareOggiConfabitare che permette agli spettatori di rivedere le puntate già trasmesse. "Abitare Oggi" non solo affronta le complesse questioni che caratterizzano il settore immobiliare, ma esplora anche tematiche legate alla vita condominiale, e alla vita cittadina. La costante presenza del presidente di Confabitare, Alberto Zanni, garantisce informazioni aggiornate e competenti, da parte di persona attiva da anni nel settore dell’abitare. Per informazioni, è possibile consultare il sito www.confabitare.it o contattare il numero 051270444 o scrivere a info@confabitare.it.