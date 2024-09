Virtus, Banchi lavora sui meccanismi. Marchi l’architetto dei gialloneri: "Team unito, cresceremo ancora"

In casa giallonera l’architetto della Virtus è Carlo Marchi. Ormai una bandiera del club imolese, per anni è stato l’allenatore, poi si è trasferito dietro la scrivania ma vive tutte le vicende direttamente dal campo sedendo a pochi passi da chi la squadra la guida in allenamenti e partite. Per tutti è Carletto, uno che respira la pallacanestro con il sorriso sulle labbra e quell’ironia che è un po’ il sale delle sue giornate. I suoi occhi per raccontare la Virtus che sta nascendo: "Finora ho visto una squadra che ha lavorato tanto – commenta Marchi – ed è anche un po’ affaticata, ma ha una gran voglia di andare in palestra e di sudare. E’ un gruppo che ha grandi margini di miglioramento, vedo i ragazzi uniti, si divertono tanto e fanno quanto dice l’allenatore ogni volta che si ritrovano al PalaRuggi. Questi aspetti mi rendono fiducioso per il campionato in arrivo".

E’ stato un pre campionato molto intenso, dove i gialloneri si sono allenati tanto al Ruggi e giocato tantissime amichevoli per trovare subito la forma e l’amalgama sotto la guida di coach Galetti.

"La Virtus vista finora non si sottrae ai momenti in cui c’è da soffrire, si butta a difendere e a correre senza risparmiarsi. Questo è accaduto in tutte le uscite eccezion fatta per il test di Ferrara che va cancellato. Con Forlì squadra di A2 i ragazzi hanno giocato testa a testa, poi ci sono state le belle amichevoli con Ravenna e Faenza", spiega Marchi. Il gruppo è nuovo e questo Marchi lo sa bene: "Sono rimasti sono quattro giocatori rispetto alla scorsa stagione, tutti gli altri sono nuovi e ognuno del roster sta cercando di capire come gioca l’altro, e come ho detto in precedenza, questo gruppo ha tanti margini per fare sempre meglio", ci tiene a sottolineare.

Chi sta rientrando dopo un intervento ad un ginocchio è Gianmarco Fiusco: "Lo staff tecnico sta dosando il suo minutaggio, avrà sempre più spazio e lo vedremo a pieno regime fra un mesetto. E’ un buon passatore e ha un tiro discreto, ora deve solo stare tranquillo mentalmente e si riprenderà quello che l’infortunio gli ha tolto".

Il primo ostacolo da superare in campionato è la Rucker San Vendemiano al PalaRuggi nell’ouverture della stagione dove in palio ci saranno i due punti: "Avremo un inizio campionato veramente tosto, prima San Vendemiano la domenica e il mercoledì Mestre, sono le squadre più forti del girone e dovremo calarci immediatamente nell’atmosfera del torneo. Qualche giorno più tardi giocheremo di nuovo al PalaRuggi con Piacenza. Un calendario subito bello tosto, ma sappiamo cosa dovremo affrontare per tutta l’annata 2024/2025 dove bisognerà stare sempre sul pezzo per fare risultato e dare gioie ai nostri tifosi. Tutti quanti ci aspettiamo una bella stagione, ho fiducia in questi ragazzi e in quello che potranno fare", conclude il direttore sportivo.