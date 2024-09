Virtus, dal settore giovanile arrivano Santandrea e Vannini. Magagnoli e Masciarelli, certezze per i compagni. Kadjividi un investimento

Quella che sta andando in archivio è stata un’estate di cambiamenti in casa Virtus. In primis è arrivato il coach Gianluigi Galetti, insieme a lui si è registrato il ritorno in giallonero di Aki Zarifi, quest’ultimo prima storico giocatore della V imolese e nel recente passato anche coach dei virtussini. Nello staff tecnico è stato confermato lo storico assistente Andrea Zotti. Il direttore sportivo Carlo Marchi ha lavorato alle conferme del nuovo capitano Francesco Magagnoli, di Air Dario Masciarelli, Richard Morina, Luca Valentini e Gian Marco Fiusco. Si era deciso di tenere anche Daniel Ohenhen. Firmato il contratto, il centro, dopo pochi giorni, ha preferito salutare la Virtus e andare altrove. In pochissimo tempo è arrivata la soluzione con l’ingaggio di Simon Obinna Anaekwe, centro di 204 centimetri. Gli altri nuovi acquisti sono la guardia Santiago Vaulet, le ali forti Matteo Ambrosin e Federico Ricci. In mezzo all’area è stato piazzato il pivottone di 213 centimetri Seraphin Kadjividi, quest’ultimo è un giocatore con ampi margini di miglioramento che potrà crescere sotto la guida di coach Galetti. Mentre dal settore giovanile sono stati inseriti in squadra Tommaso Santandrea e Lorenzo Vannini. Il roster completo con i numeri di maglia: 00 Dario Masciarelli (1998, ala piccola), 3 Gianmarco Fiusco (2003, guardia), 7 Richard Morina (2004, playmaker), 8 Luca Valentini (1997, playmaker), 11 Santiago Vaulet (1998, guardia), 12 Francesco Magagnoli (1996, ala piccola), 13 Lorenzo Vannini (2005, guardia) 14 Tommaso Santandrea (2005, ala), 15 Simon Obinna Anaekwe (2001, centro), 25 Seraphin Kadjividi (2003, centro), 35 Matteo Ambrosin (2000, ala forte), 75 Federico Ricci (1997, ala forte).

an. mo.