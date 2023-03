Acquisizioni e quotazioni "Così si può crescere"

Sono molte le aziende imprenditoriali che intraprendono operazioni sul capitale, ad esempio perché impossibilitate ad effettuare il necessario salto dimensionale con le sole proprie forze o per difficoltà nei passaggi generazionali. Andrea Biasco, partner PwC Italia, M&A Area Centrale, e Pietro Buccarelli, partner PwC Italia, avvocato, responsabile Legal M&A Mid Market spiegano come fare. Qual è la strada più veloce per crescere? Buccarelli: "Attraverso l’M&A, l’impresa può svilupparsi accedendo a nuovi mercati, capitali e competenze. A livello sistemico, questo si traduce nel consolidamento industriale di interi settori. Dal nostro studio sui trend M&A globali emerge un aumento delle transazioni in Italia nel 2022 anche rispetto al 2019 pre-pandemia, per complessivi 90 miliardi di euro di controvalore". Quali sono gli attori coinvolti in queste transazioni? Biasco: "Sia gruppi industriali che fondi di Private equity. Questi ultimi, essendo investitori ‘di passaggio’, devono attuare un processo di crescita in un orizzonte temporale limitato, di solito mediante ulteriori acquisizioni in una logica di piattaforma. Nel nostro studio per AIFI contiamo 35 operazioni di Pe in Emilia Romagna (seconda regione in Italia) solo nel I semestre 2022". Previsioni per il 2023? Biasco: "Incoraggianti: la nostra survey globale sui Ceo evidenzia come le attività M&A rimangano prioritarie. Ci aspettiamo...