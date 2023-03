Il fatturato sale, la redditività cala Positivo il dato sull’occupazione

di Alessandro Bernabucci ed Elisa Pasqui Le 17 società che compongono il settore del commercio al dettaglio registrano un buon incremento del fatturato, che passa da 5,6 miliardi di euro nel 2020 a 6,2 miliardi di euro nel 2021, considerando il valore aggregato, pari a circa il 10% rispetto al precedente esercizio. Ciò detto, non possiamo non evidenziare come le società che compongono il settore in commento siano piuttosto eterogenee e che tale incremento sia imputabile principalmente alle prime due società del ranking. Nonostante l’eterogeneità del campione è possibile osservare un andamento abbastanza omogeneo in termini di riduzione della redditività. Entrando nello specifico, più della metà delle società del campione ha subìto una contrazione dell’utile, con due società in più che hanno chiuso in perdita rispetto al precedente esercizio. L’andamento appena descritto trova inoltre conferma analizzando gli indici di redditività, che subiscono una generalizzata flessione, considerando il valore mediano: il ROE passa dall’11,5% al 7,5%, il ROI dal 4,4% al 3,3% e il ROS perde quasi un punto percentuale passando dal 2,4% all’1,5%. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA), che misura indirettamente la capacità di generare risorse monetarie della gestione operativa, rimane pressoché invariato, mentre l’EBIT subisce una leggera flessione, considerando i valori mediani. Alla luce dei dati economici...