Innovazione e tradizione "Imprese resilienti, che creano valore economico e sociale"

di Marco Principini Paolo Cirelli, segretario provinciale di Confartigianato. È calcolabile l’impatto del caro bollette sulle imprese artigiane ferraresi, nel corso dello scorso anno? "Sì, il nostro centro studi ha recentemente elaborato un report molto preciso: le micro e piccole imprese ferraresi (quelle che hanno un numero di addetti inferiore alle 50 unità), hanno pagato 117 milioni in più rispetto all’anno precedente. La scure energetica ha colpito tutte le imprese, ma le micro e piccole, che compongono il 99% del tessuto produttivo provinciale, ne hanno senz’altro risentito maggiormente. Circa trentamila attività produttive su tutto il territorio provinciale. Ora la situazione, anche grazie ai provvedimenti assunti a livello nazionale, si sta normalizzando, ma i prezzi delle forniture rimangono sempre piuttosto alti". La manifattura resta uno dei settori in cui, comunque, le aziende sono riuscite a essere più resilienti, superando i riverberi della pandemia e tutti gli effetti del conflitto in Ucraina. Cosa distingue le imprese artigiane dalle altre? "La resilienza è connaturata nell’impresa artigiana. I nostri imprenditori, nel corso di questi anni, hanno dimostrato una forte capacità di resistere agli sconvolgimenti del mercato, alle restrizioni determinate dalla pandemia e dall’ingiustificata impennata sui prezzi delle materie prime. Gli artigiani riescono a coniugare tradizione e innovazione. Sono...