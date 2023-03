La ripresa dopo la pandemia Ricavi aggregati di settore a +12% Migliorano gli indici di redditività

di Elisa Pasqui e Filippo Lo Piccolo Le aziende che compongono il settore agroalimentare sono 54 e registrano nel 2021 un fatturato complessivo che supera i 7,1 miliardi di Euro. Come ogni anno, anche in questa edizione la forma cooperativa conferma la sua importanza nel tessuto economico della provincia: le prime 10 società del campione generano infatti quasi il 70% del fatturato e di queste ben 7 sono organizzate in forma cooperativa e hanno un fatturato pari al 54% dell’intero campione. Il 2021 è stato l’anno della parziale ripartenza dopo la pandemia da Covid-19 che ha causato un forte rallentamento dell’economia internazionale e nazionale, soprattutto come effetto delle chiusure adottate per limitare la circolazione del virus. Nell’anno 2020 anche l’agroalimentare aveva subìto un rallentamento, sebbene meno rilevante rispetto ad altri settori che erano stati investiti da queste restrizioni in modo più diretto, ed era riuscito a mantenere sostanzialmente invariate le performance generali. L’esercizio 2021 riporta trend positivi, con i ricavi aggregati di settore che hanno registrato un rimbalzo del 12% rispetto al periodo precedente; solo il 15% delle imprese del campione ha visto una diminuzione del proprio fatturato e solo il 13% chiude in perdita. Ciononostante, il 45% ha subìto un’erosione dell’utile e il 40% ha registrato...