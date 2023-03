Le aziende accelerano "Subito interventi per manifatturiero, turismo e Cispadana"

di Marco Principini "Il 2022 è stato un anno molto difficile per le imprese italiane, caratterizzato da bollette elevatissime, rincari delle materie prime, difficoltà a trovare personale. Dobbiamo dire, però, che le imprese hanno saputo resistere alle difficoltà, al punto che gli indicatori di cui dispone Cna Ferrara ci restituiscono l’immagine di un sistema imprenditoriale in recupero". Davide Bellotti, presidente di Cna Ferrara, non dimentica i problemi che le quasi cinquemila imprese associate hanno dovuto fronteggiare nei momenti più bui dell’annata appena trascorsa, ma non rinuncia a lanciare qualche segnale di fiducia. "L’ultima rilevazione sull’andamento dell’occupazione, riferito a un panel di 750 aziende campione e risalente a metà febbraio, dice che l’occupazione è mediamente cresciuta del 2% nell’arco di un anno: un risultato che illustra bene la capacità di resilienza delle aziende. Però – va avanti – non bisogna esagerare nel metterle alla prova, faccio un esempio: la recente decisione del governo di chiudere all’improvviso i rubinetti del credito per il Bonus 110 per cento ha gettato nel panico un intero settore economico centrale per il Paese. Bisogna trovare una soluzione rapidissima per salvaguardare imprese oneste e famiglie". Ora quali sono le scadenze che attendono il territorio e le sue imprese? "Intanto,...