Le sfide di domani "Manifatturiero tra cybersecurity e automotive"

di Francesco Moroni Bonfiglioli, come descriverebbe il momento storico? "Ragionerei in termini di quelli che sono trend abbastanza evidenti nell’ambito manifatturiero. Noi siamo un’azienda b2b (business to business, ndr) e spaziamo dalle macchine di movimento a terra all’eolico, fino alla e-mobility. Negli ultimi anni, così come oggi, sono emerse alcune grandi evoluzioni…". Sonia Bonfiglioli, presidente e ad dell’omonimo gruppo di Calderara di Reno (Bologna), traccia un bilancio attuale dell’azienda guardando agli ultimi sviluppi che hanno intaccato l’intero sistema. A cosa fa riferimento? "Parlo del trend di elettrificazione e digitalizzazione, un tema che impatta sui settori più disparati. Innanzitutto, con la difficoltà per tutti nel trovare i componenti elettronici. Ma oggi la digitalizzazione interviene in tantissimi settori, basti pensare alla logistica". Cosa può dire al riguardo? "E’ uno dei settori in cui operiamo, e il tema dell’elettrificazione porta a sostituire i classici carrelli con quelli elettronici. Oppure si pensi agli spostamenti: oggi la mobilitazione dentro le aziende si basa sempre di più su sistemi di guida autonomi. Poi c’è il grande discorso che riguarda le merci, e qui il trend sarà passare progressivamente da gomma a rotaia". Un aspetto che porta anche ad ulteriori sviluppi? "Sicuramente, soprattutto quello della sostenibilità e dei parametri ESG,...