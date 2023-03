Le sfide in agenda "Sos calo demografico e accesso alla casa"

di Cristina Degliesposti "Un quadro di sostanziale tenuta sia dei volumi che del numero di associati". Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna, tira le fila di un 2022 contraddistinto in generale da buoni risultati per le associate ma che ha definito anche le sfide da affrontare quest’anno, stretto tra una spinta inflattiva inedita e una emergente difficoltà nel reclutamento del personale. Presidente, partiamo dall’inizio: che anno è stato il 2022? "Dal punto di vista dei risultati è stato un anno stabile, con differenze settoriali e coop che hanno ridefinito le proprie attività, ma il dato complessivo continua a essere di fatto quello prepandemico: 178 associate, più di 46.100 occupati, 2.455.000 soci e un valore della produzione aggregato di oltre 12,8 miliardi di euro. Nel 2021 e 2022 sono cresciuti per fatturato i settori delle costruzioni e dell’industria, mentre la ristorazione e i servizi alla persona non hanno ancora recuperato completamente". Quali le criticità, invece? "Un primo comparto riguarda l’inflazione e l’aumento dei costi dell’energia. Gli associati si sono trovati nella condizione di non poter scaricare interamente sui prezzi di vendita gli extracosti, riducendo la marginalità per, ad esempio nelle coop di consumo, mantenere la capacità d’acquisto dei soci. E questo vale anche per chi lavora...