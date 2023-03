Obiettivo sostenibilità "Macchine elettriche e recupero biomasse: l’agricoltura è green"

di Chiara Gabrielli La Nobili Spa, con sede a Molinella (Bologna) azienda al top nel settore macchine agricole e specialista in tecno-ecologie, sostenibilità, innovazione di prodotti e di processi, è guidata dalla famiglia Rossi. Guido Rossi, la storia della Nobili parte da lontano. Come è iniziata? "L’azienda nasce nel 1945, mio padre Mario Rossi entrò nel 1962, come dipendente e responsabile della produzione e ne divenne azionista fino a prenderne le redini alla morte del fondatore, Efrem Nobili, nel 1969. Lo scorso anno, mio padre ha festeggiato i suoi 60 anni in azienda. Nel ‘90 sono entrato io, nel 2000 è stato il turno di mio fratello Giancarlo e di recente è entrato anche mio figlio Giacomo, assicurando la continuità aziendale nel tempo e il suo passaggio generazionale. Già negli anni ‘70 mio padre aveva iniziato con le esportazioni nella Ex Jugoslavia e in Ungheria, proseguendo negli anni ‘80 in Sudafrica e Australia, fino ad arrivare negli anni ‘80 a firmare un accordo con la multinazionale francese Kuhn, per la distribuzione dei prodotti Nobili nei mercati europei". Quali furono i primi prodotti ad essere esportati? "Le irroratrici, prodotti originali Nobili per trattamenti antiparassitari in frutteti e vigneti, e le trince brevettate...