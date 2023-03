Settore in buona salute Crescono redditività e ricavi aggregati Ma calano gli occupati

di Carlo Bacchetta e Gian Filippo Galletti Il settore del commercio all’ingrosso nel 2021 conta 56 società (lo stesso numero del 2020, con 5 new entry assolute rispetto alla precedente edizione) rappresentando l’11,2% delle TOP 500, nonostante si sia provveduto, come solito, a escludere dal settore in esame le società che rientrano negli altri specifici approfondimenti e che commercializzano prodotti agroalimentari, meccanici o tessili. I dati economici 2021 sono tutti migliorativi rispetto all’anno 2020 (in cui si era già registrata una significativa ripresa rispetto al 2019): aumentano considerevolmente i ricavi aggregati (+9,97%), l’EBITDA mediano (+35,88%), così come l’EBITDAmargin mediano (+19,49%, attestandosi oltre il dato 2019) e l’EBIT mediano (+22,96); rimangono invece stabili gli utili aggregati (+0,03%). Sempre con riferimento a tali indicatori, si segnala che il 100% delle società del settore ha registrato nel 2021 un EBITDA maggiore di zero, il 96,43% ha un EBIT positivo e ha chiuso in utile, tutti valori in miglioramento rispetto a quelli fatti registrare nell’edizione precedente. Il peso – in termini di ricavi – del comparto in esame nel campione delle TOP 500 nel 2021 è pari al 7,25%, contro il 7,96% del 2020. Tale contrazione, rispetto all’esercizio precedente, è la conseguenza di una crescita percentuale dei ricavi aggregati...