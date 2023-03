Tecnologia e digitale "Con nuove competenze al fianco delle imprese"

di Marco Principini Bologna è al top delle province italiane per qualità della vita. Una leadership certificata dalla 33ª indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, pubblicata alla fine del 2022. E "in un territorio che cresce bene, ci sono maggiori opportunità per cittadini, imprese, professionisti e istituzioni", afferma Enrica Piacquaddio, da un anno presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna. Ricordando, più in generale, che "in Emilia Romagna la crescita è stata più alta rispetto alla media italiana". E che i settori con maggiore crescita "sono costruzioni e servizi, anche professionali". Presidente Piacquaddio, perché l’Ordine dei commercialisti partecipa a Top500? "Perché sempre di più i nostri iscritti sono protagonisti, insieme con gli imprenditori, dello sviluppo economico e sociale non solo del territorio, ma anche su scala nazionale". A Bologna, lo sviluppo guarda al futuro. "Non c’è dubbio. Negli ultimi anni, soprattutto nella provincia di Bologna, gli investimenti sono stati orientati verso l’innovazione digitale con potenziamento o meglio impulso al potenziamento della Data Valley. Con Tecnopolo, Leonardo (classificato come il quarto computer più potente del mondo per capacità di calcolo), Bi- Rex e Cineca, Bologna è ormai centro di eccellenza per l’innovazione, sia dei sistemi industriali consolidati sia di...