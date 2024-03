Tra le più grandi e in salute. Quasi 5mila assunti in più: la strategia parte dal personale

e Giovanni Martinasco

Le chiamiamo curriculabili e sono le aziende Top500 con almeno 50 milioni di euro di fatturato e 100 dipendenti, con risultati notevolmente positivi (in utile, con un Ebitda margin di almeno il 10% e un rapporto utile/ricavi almeno pari al 3%) e che nel 2022 hanno incrementato maggiormente il loro organico, sia in termini percentuali, sia in valore assoluto rispetto all’anno precedente.

Si tratta di imprese performanti e dinamiche che crescono sia per linee interne che esterne, alcune delle quali (6 su 20) erano già presenti all’interno della nostra speciale classifica l’anno precedente. Sono realtà che operano in settori fra loro differenti, ma capaci di crescere in maniera organica e tramite acquisizioni, valorizzando il capitale umano.

Il settore della meccanica continua ad essere quello maggiormente rappresentato all’interno del campione, ma troviamo anche altri settori in cui Bologna vanta eccellenze, come automotive, biomedicale, tessile e commercio all’ingrosso. Abbiamo scelto di rappresentarle come di consueto in rigoroso ordine alfabetico nella tabella sotto riportata.

Le curriculabili nel 2022 sono cresciute in termini di nuove assunzioni di 4.853 unità, con un incremento del 24,87% rispetto all’anno precedente. Aumentano rispetto al 2021: i ricavi aggregati (+21,2%), il valore medio di EBIT (+16,9%) e gli utili aggregati (+5,9%).

Di seguito vengono riportati i dati di crescita in termini occupazionali di alcune delle aziende del campione analizzato.

GVS S.p.A. è tra i leader mondiali nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni in ambito Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety. Rispetto al 2021 ha registrato il maggiore incremento di organico medio annuo, sia in termini percentuali (+79,8%), sia in valore assoluto (+2.456), passando da 3.077 dipendenti a 5.533. Tali risultati sono frutto principalmente di operazioni straordinarie che dal 2021 hanno portato il Gruppo ad espandersi dall’America alla Cina e al Messico, oltre a rafforzare la presenza su siti italiani.

Segue in termini di crescita percentuale C.M.I. – Cerniere Meccaniche Industriali – con un incremento del 59,3%, dovuto all’incorporazione della controllata polacca, ma anche ad investimenti sull’organizzazione finalizzati a rivedere l’assetto e la gestione del reparto produttivo ed aumentare il supporto logistico.

L’azienda del campione con il maggior numero di dipendenti è IMA S.p.A., leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo di confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, tè e caffè. IMA è stabilmente al vertice della nostra classifica per valore di fatturato e nell’esercizio 2022 consuntiva un organico pari a 6.851 dipendenti (+10,4% sull’anno precedente). La strategia aziendale prevede l’internalizzazione delle competenze critiche, mettendo quindi le persone al centro del contesto organizzativo e consolidando il legame con il mondo dell’università e con gli istituti tecnici, mantenendo l’età dei neoassunti al di sotto dei 30 anni nella maggioranza dei casi.

Le società di cui sopra sono quindi esempi di eccellenza, che partendo da solide basi perseguono progetti di espansione ed efficientamento nei propri rispettivi settori. Seppure la crescita nei volumi è talvolta raggiunta attraverso acquisizioni, il fattore sempre più strategico sono le persone impiegate sul territorio, le cui competenze sono preziose e distintive per le aziende che le assumono.