Un mercato da 16,2 miliardi

Il settore dei dispositivi medici in Italia genera un mercato che vale 16,2 miliardi, tra export e mercato interno (dato 2020, ultima rilevazione di Confindustria DM). Conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti. Si tratta di un tessuto industriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, dove piccole aziende convivono con grandi gruppi. Il mercato interno vale 10,8 miliardi, con un 78% di investimenti da parte della Sanità pubblica; il restante 22% dalla Sanità privata. "Il tessuto imprenditoriale del settore – si legge in una nota dell’ICE – è caratterizzato da una forte prevalenza di PMI, che sono circa il 94% del totale". Nel 2020 il settore ha investito 682,8 milioni in R&S, dei quali 72,6 in ricerca di base e applicata e 610,2 in sviluppo sperimentale (prototipo, brevettazione, prodotto finito).