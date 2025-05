Inglese scelta di vita, imparare divertendosi

"La mia mission personale? Insegnare l’inglese ai bambini di Carpi fino da piccoli, in modo educativo ma anche divertente, e talmente bene che nel futuro non ci saranno più adulti che non conoscono la lingua!".

Gina Benson, californiana, a Carpi dal 2001, sorride nel raccontare il desiderio che l’anima e che l’ha portata a realizzare in città nel 2012, una realtà ben strutturata e innovativa: il ‘Language for Life’.

"Io amo moltissimo Carpi – racconta Gina – e in un certo senso ho un…debito di riconoscenza verso questa città che mi ha accolta da subito con un abbraccio caldo e affettuoso, 24 anni fa quando sono arrivata. Appena laureata sono arrivata qui, avevo 22 anni, volevo restare un anno per insegnare l’inglese, ma poi…ho trovato l’amore qui a Carpi, mio marito Vincenzo, e non sono più andata via. Quindi, devo tanto a questa comunità!".

Il suo progetto era innovativo: "All’epoca ero l’unica persona a Carpi, madrelingua inglese, che insegnava ai bambini.

Il mio metodo piaceva e con lo spargersi della voce e la crescita di richieste non avevo più abbastanza tempo a disposizione per gestirle tutte: così ho scritto ad una mia amica, che viveva in California e le ho proposto di venire in Italia ad aiutarmi.

Lei ha accettato, abbiamo affittato due stanze, preso in prestito una fotocopiatrice e iniziato a promuovere il nostro piccolo business.

Dopo un anno circa – prosegue Gina – la mia amica è dovuta rientrare negli Stati Uniti, così ho iniziato a cercare su internet insegnanti madrelingua inglesi disposti a lavorare con me, e ho conosciuto Jessica.

Con i primi guadagni abbiamo affittato un posto più grande, comprato una fotocopiatrice professionale (ride, ndr), investito in materiale didattico e scelto il nome di quella che stava a tutti gli effetti diventando un’azienda: ‘Language for Life’, che ora ha sede in via Muratori 28/A".

Il loro obiettivo era, ed ancora è, quello di "rendere le lezioni di inglese vere, stimolanti, funzionali e soprattutto divertenti. Abbiamo costruito uno spazio dove i bambini fossero felici di venire, dove potevamo condividere le nostre tradizioni culturali americane mentre insegnavamo loro la lingua.

E, lo ammetto, la risposta della comunità carpigiana è stata grandiosa, i genitori erano entusiasti del nostro progetto!

Siamo cresciute e oggi abbiamo oltre di dieci dipendenti che grazie alle diverse competenze e preparazioni insegnano inglese a persone di tutte le età, ma la filosofia di base resta la stessa. Infatti, prosegue, il nostro approccio dinamico e intenzionale è ciò che i nostri studenti apprezzano maggiormente, perché quello che facciamo è creare un ambiente in cui le persone amino trascorrere il loro tempo, un luogo in cui il sorridere è la norma e in cui l’apprendimento è divertente e coinvolgente".

Di qui, la scelta del ‘Life’ del nome: "Il metodo L.I.F.E. – aggiunge – consiste proprio nel condividere il valore di una lingua attraverso un ambiente amorevole e divertente.

Lasting, Intentional, poi ‘Fun’: quando i racconti vengono trasformati in realtà, la risata è incoraggiata e i giochi si imprimono nella memoria, allora l’apprendimento stimola e nutre la parte emotiva del cervello diventando indelebile.

Ed infine ‘Engaging’, perché coinvolgere i nostri studenti è la chiave per farli imparare e appassionare alla lingua inglese".

Una filosofia che Gina e il suo team applica quotidianamente nei corsi di lingua (per bambini, adulti, scuole, aziende, garantendo corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge e di ogni livello) ma anche ai ‘Summer Camp’.

"I nostri campi estivi sono interamente dedicati alla scoperta della lingua inglese, grazie alla presenza di un team internazionale composto da insegnanti madrelingua, pronti a coinvolgere i bambini e le bambine (dai 6 ai 13 anni) in attività ludiche, lezioni interattive e sfide-gioco all’insegna del divertimento e della sicurezza.

Sempre a contatto con la natura (questa estate si svolgeranno a Santa Croce, presso la scuola primaria Lugli). Venite a trovarci!".