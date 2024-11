Luci accese sul Natale, è già conto alla rovescia

Anche quest’anno Sassuolo si riempirà di iniziative ed eventi per festeggiare l’arrivo del Natale: alcune vetrine, facile prevedere, si addobberanno già tra questo e il prossimo fine settimana, ma il ‘giorno dei giorni’, quello che dà spessore a quell’atmosfera che presto comincerà a diffondersi in città, sarà, come da tradizione, l’8 dicembre.

Cominciano qui, con accensione di albero e luminarie, le giornate più ricche di eventi che accompagneranno la città fino al giorno dell’Epifania. Il Natale è il momento più bello dell’anno, quello in cui tutti noi ci stringiamo ai nostri affetti per festeggiare l’arrivo di un 2025 che vogliamo migliore, e proprio in questi giorni associazioni, comitati e singoli cittadini danno il loro meglio per contribuire a realizzare un ricco calendario di appuntamenti in grado di coinvolgere le famiglie ma, soprattutto, i più piccoli. Il programma è, ovviamente, ancora in divenire, ma manterrà i propri capisaldi in quei punti fermi che ‘fanno’, da sempre, le feste natalizie in città, ovvero l’albero addobbato in piazza Garibaldi, con la scenografia di una piazza piccola illuminata, e la pista del ghiaccio. Muovono proprio da qui, da un centro che si veste a festa e si arricchisce di attrazioni, le festività sassolesi, che coinvolgeranno anche, oltre ad associazionismo e volontariato, il Comitato Commercianti Centro Storico. Non solo in centro, tuttavia, le iniziative, anche se in centro c’è il clou: già, appunto, da domenica 8 dicembre quando, come ormai avviene da anni, subito dopo la Santa Messa del mattino si svolgerà la cerimonia di consegna di un mazzo di fiori alla statua della Madonna posta sul ‘Campanone’, grazie alla preziosa collaborazione dei vigili del fuoco di Sassuolo. Giusto il tempo per visitare Montegibbio, che come ormai avviene da anni, sceglie la sua suggestiva corte e la giornata dell’Immacolata per organizzare, con il contributo di tante associazioni cittadine, una kermesse a base di musiche e spettacoli natalizi, vin brulè ed un’atmosfera speciale, che sarà già tempo di tornare in città perché, ancora in ‘piazza piccola’, al calare del sole, si terrà la consueta cerimonia dell’accensione dell’Albero e delle luminarie di piazza Garibaldi, accompagnate da iniziative e cori natalizi.

Sarà quello il vero momento in cui il calendario di iniziative natalizie cittadine prenderà ufficialmente il via in un susseguirsi di appuntamenti che, coinvolgendo l’intera città e i suoi abituali punti di riferimento - primo tra tutti il teatro Carani, che festeggia il suo ‘primo’ Natale dopo la riapertura della scorsa primavera - accompagnerà i sassolesi verso l’arrivo dell’anno nuovo. E comunque vada, piace pensare, sarà un successo: manca un mese, certo, ma il conto alla rovescia può (finalmente) cominciare da questo fine settimana che vede le prime strenne occhieggiare dalle vetrine destinate ad illuminarsi, da qui alle prossime settimane, in modo sempre più vivace.