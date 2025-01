System Logistics ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere

System Logistics spa, leader globale nelle soluzioni di intralogistica e material handling, ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere. Il riconoscimento conferma l’impegno dell’azienda nel sostenere la leadership femminile, creando opportunità concrete e valorizzando il talento a ogni livello. "In un contesto in cui i dati evidenziano quanto lavoro resti ancora da fare in Italia, promuovere la parità di genere significa assumersi una responsabilità che va oltre i confini aziendali", spiega Luigi Panzetti, amministratore delegato di System Logistics, che aggiunge come il riconoscimento ottenuto rappresenti molto più di un obiettivo raggiunto.

"La conferma di un percorso intrapreso con determinazione e visione strategica, che mira a creare un ambiente di lavoro sicuro e capace di favorire la crescita professionale di tutte le persone". System Logistics si è distinta per un approccio strutturato e misurabile, che ha portato a risultati concreti: negli ultimi 5 anni l’organico femminile è cresciuto complessivamente del 36%, mentre nello stesso periodo l’organico maschile ha registrato un incremento del 20%, dimostrando comunque un equilibrio nella crescita del personale, composto da 428 dipendenti (il 24% under 30) con una componente femminile che ricopre ruoli chiave.

Il tema della parità di genere resta una sfida cruciale per il mondo del lavoro in Italia, se è vero, come è vero, che secondo il Gender Equality Index 2024 dell’Istituto Europeo per la Parità di Genere (Eige), il nostro Paese presenta ancora un significativo divario retributivo che penalizza le donne nel 62% dei casi e una presenza femminile nei ruoli decisionali nettamente inferiore alla media europea: il dato richiama l’attenzione sulla necessità di azioni concrete. Poste in essere da System Logistics, sulla scorta di un processo che ha visto il coinvolgimento trasversale di tutte le aree aziendali. Al centro di questo impegno, il comitato guida per la parità di genere, organismo interno composto da membri del management e rappresentanti aziendali, che sviluppa e monitora le politiche aziendali di gender equity. Tra le sue priorità la riduzione del gender pay gap, il rafforzamento del welfare aziendale, il sostegno alla genitorialità e la promozione della leadership femminile attraverso programmi di coaching e sviluppo professionale.

"Welfare, childcare e politiche di bilanciamento vita-lavoro sono strumenti che sostengono la realizzazione delle persone di tutti i generi ed età. Aver consolidato in particolare una presenza femminile significativa nei ruoli manageriali è il risultato di un approccio concreto che riflette i nostri valori", spiega invece Carlo Bondioli, head of human resources di System Logistics, cui fa eco Paulina Joanna Wietrzykowska, integrated management system & sustainability manager dell’azienda, ad avviso della quale la certificazione "riflette valori condivisi e un forte senso di appartenenza. Promuovere una cultura aziendale capace di creare valore nel tempo è il cuore del nostro impegno". I risultati raggiunti da System Logistics in tema di parità di genere sono, peraltro, parte integrante di una visione di crescita responsabile e sostenibile. L’azienda, che dal 2022, in occasione della giornata internazionale della donna, sostiene progetti dedicati, destinando i fondi raccolti ai centri antiviolenza locali, era infatti già stata premiata come welfare champion nel Welfare Index PMI 2022 e ha ottenuto la medaglia d’oro EcoVadis 2024 per la sostenibilità.