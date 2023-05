Veneto, ripresa dalle 10.30 circolazione treni tra Venezia e Trieste

Veneto, 2 maggio 2023 - Circolazione ferroviaria sospesa questa mattina sulla linea Venezia-Trieste dalle 7.25 dopo che il treno delle 7.25 FR9712 Trieste-Torino ha investito una persona nel tratto tra San Donà di Piave e Quarto d'Altino. Come ha precisato Trenitalia, a bordo del treno c'erano 249 passeggeri. Sono ora in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, con i treni dell'Alta Velocità e i Regionali che possono subire ritardi e limitazioni di percorso. Gli effetti dell'incidente - precisa Fs - si avranno fino alle 10.30 in attesa del nullaosta dell'Autorità giudiziaria. Sono fermi o in ritardo 2 Frecce e 15 treni regionali.

Trenitalia comunica che la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente dalle ore 10.15/10.30, dopo gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 130 minuti. I treni Regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9712 Trieste Centrale (6.00) - Torino Porta Nuova (11.00): i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno straordinario FR 9718 Venezia Mestre (8:50) - Milano Centrale (10:52) fino a Milano Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento per Torino Porta Nuova a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. • FR 9466 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00).

. Notizia in aggiornamento