Furgone abbandonato sui binari, lo scontro con il treno: illesi i 40 passeggeri

Treviso, 22 giugno 2024 – Ladri abbandonano il furgone sui binari, inevitabile l’impatto con il treno. Illesi i passeggeri a bordo del regionale. È successo oggi alla periferia di Conegliano, nel Trevigiano. L’impatto è stato violento, ma per fortuna senza conseguenze per le 40 persone che viaggiavano sul treno proveniente da Belluno.

All’interno del furgone, c’erano 15 biciclette rubate poco prima in un negozio di Vittorio Veneto. Non è chiaro se il mezzo – a sua volta sottratto a un'azienda agricola di Nervesa della Battaglia – sia stato abbandonato per un guasto o perché aveva finito il carburante. Ma gli inquirenti ipotizzano che i ladri potrebbero averlo piazzata sui binari per distruggere le prove, ma senza riuscire a scaricare la refurtiva prima dell’arrivo del treno. Aperte le indagini.

Il fatto è accaduto questa mattina a pochi chilometri dalla stazione di Conegliano. Gli investigatori sospettano che i ladri abbiano scelto di sfondare la recinzione in cemento che costeggia la ferrovia per spostare la refurtiva su un secondo veicolo e che, nell'operazione, il furgone sia rimasto bloccato sulle rotaie. Sull'episodio indagano i carabinieri.