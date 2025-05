Incidenti in serie sulla A13. Tre feriti, uno grave

Padova, 6 maggio 2025 – Una mattinata di paura e disagi in autostrada. Doppio intervento dei vigili del fuoco sull’autostrada A13 per due distinti incidenti avvenuti a poche ore di distanza. A questi se ne è aggiunto un altro paurosa, ma senza gravi conseguenze.

Scontro tra Monselice e Abano

Il primo incidente si è verificato intorno alle 9 di martedì 6 maggio, nel tratto compreso tra gli svincoli di Monselice e Abano Terme. Coinvolti quattro veicoli, dove due persone hanno riportato ferite lievi, mentre altri quattro passeggeri sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Rovigo ed Este (PD), che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e portati in pronto soccorso per controlli. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso in direzione Nord per consentire le operazioni di soccorso. Lunghe code chilometriche e disagi per gli automobilisti.

Camion contro un’auto, con ferito grave

Un altro incidente è successo intorno alle 11.30. Un secondo intervento per i vigili del fuoco di Padova e Rovigo, nel tratto di A13 tra Boara Pisani e Monselice, sempre in direzione Nord, a seguito del tamponamento di un mezzo pesante da parte di un’auto. L’automobilista, rimasto gravemente ferito, è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e successivamente trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

Vola una ruota del camion

In A13 tra Villamarzana e Occhiobello, altro incidente. Un camion, secondo le prime ricostruzioni, ha perso un pneumatico, che ha centrato una vettura che seguiva. Il tutto è successo velocemente, fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi, ma un grande spavento per quanto successo.