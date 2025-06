Mamma record, parto numero 10: "Gaia nata nel giorno del nostro anniversario"

Verona, 2 giugno 2025 - Fiocco rosa in casa Mosca: l'influencer veronese Giorgia, sui social '6voltemamma' - un nome, come scherzosamente ribadito sul profilo, non aggiornato - è diventata madre per la decima volta. Una vera e propria squadra, quella che ha 'costruito' con il marito Mirko Montagna: sette bambine e tre maschietti.

La nuova arrivata si chiama Gaia ed è nata il 31 maggio, una data che ora assume una doppia importanza nella vita di Mosca e Montagna. Infatti, la piccolina è stata una sorta di 'regalo' d'anniversario: i due si sono sposati proprio il 31 maggio.

"Ogni anno ci siamo detti 'ti amo' - ha scritto 6voltemamma sotto a una foto con la piccola Gaia, rivolgendosi all'uomo della sua vita - Quest'anno ce lo siamo detti con un regalo speciale. Il nostro amore ha fatto spazio per un nuovo cuore. Nel giorno del nostro anniversario, la vita ci ha fatto il regalo più bello". E ancora: "Un amore che cresce, si moltiplica e sorprende ancora".

Il parto non ha avuto inghippi: alla trentaseiesima settimana - spiega mamma Giorgia in una story - e per la prima volta con l'epidurale. "È stato meraviglioso, ad averlo saputo lo avrei fatto anche con tutti quelli prima", il racconto dell'esperienza. La piccola è sanissima: alla nascita pesava poco meno di due chili e mezzo.

La notizia della decima gravidanza - comunicata ai suoi follower a gennaio - aveva attirato non poche critiche.

"Congratulazioni, però per me anche no – aveva commentato una donna – Penso sia già difficile con 9 (non li avrei mai fatti ma appunto è una scelta personale) anche se lavori da casa, ma ci sono gli accompagnamenti a scuola, allo sport… come vi gestite?". “E poi – continuava – durante la gravidanza immagino la tua stanchezza di pensare a quelli più piccoli, spero che abbiate aiuti tra tate e nonni… e fare il paragone come ho letto in altri commenti circa genitori che stanno tutto il tempo a lavoro e li lasciano dai nonni non mi sembra corretto perché c’è anche chi ha studiato una vita e ha un lavoro che gli porta via tempo". Infine, la polemica: “Ora, se non ci fossero stati ‘sti benedetti social, che avresti fatto?".

Giorgia aveva risposto spiegando che non ci sono babysitter nella vita dei suoi nove - e ora dieci - bambini, e che i social non le fruttano particolari introiti. Quello che sta vivendo è il suo sogno da una vita: "Ho sempre desiderato una famiglia numerosa fin da piccola".