Covid Veneto, bollettino del 25 gennaio 2023: risalgono i contagiati, 5 le vittime

Reparto Covid

Veneto, 25 gennaio 2023 - Sono 739 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 2.673.415. Il bollettino regionale segnala 5 nuove vittime, con il totale che sale a 16.541. Gli attuali positivi risultano in calo minimo (-1) e sono 16.768. Cala il dato ospedaliero, con 1.021 ricoveri in area medica (-28) e 45 (-7) in terapia intensiva.



I contagi nelle province

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Venezia, con 183 contagiati. Seguono Padova con 150, Treviso con 131, Vicenza con 122, Verona con 75, Belluno con 38 e Rovigo con 36 (4 i dati in corso di aggiornamento).