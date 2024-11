Morto Giuseppe De Menego, storico imprenditore dell’ottica. L’incidente a Calalzo

Treviso, 16 novembre 2024 – Giuseppe De Menego – storico imprenditore bellunese che ha dato vita alla catena di oculistica omonima – è morto questa mattina all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era arrivato ieri dopo essere stato investito a Calalzo di Cadore (Belluno).

L’incidente ha avuto luogo poco lontano dal punto vendita di Demenego: l’89enne stava tornando a casa. ‘Beppino’ era nato nella stessa città, iniziando fin da giovanissimo a lavorare nel settore delle lenti per occhiali come dipendente della Franco Cian di Domegge di Cadore e poi nella Bonazzola di Calalzo.

Nel 1960 aveva deciso di mettersi in proprio insieme alla sorella, fondando la Lavorazione Artigiana Lenti per la produzione di lenti per occhiali da vista e da sole. Il 5 marzo 1982 aveva fondato la Demenego Spa, attiva sempre nel settore della produzione di occhiali in metallo, ma con un accento sulla commercializzazione dei prodotti, principalmente all'estero ma anche in Italia con propri marchi registrati e altri in licenza.