Il latitante ricercato dall’Interpol era in Maserati: catturato

Padova, 10 aprile 2025 – Un’importante cattura e arresto nei confronti di un truffatore. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno arresto un soggetto di nazionalità brasiliana, oggetto di ricerche in campo internazionale. A suo cario un mandato d’arresto emesso da un tribunale brasiliano per frode commerciale, frode, associazione e frode contro il Governo, reati in relazione ai quali il codice penale brasiliano prevede la pena massima di 49 anni di reclusione.

I posti frequentati dal latitante

Il sospetto della presenza in territorio padovano del soggetto, inserito all’interno di una “Red notice” dell’Interpol, è emerso nel corso di attività investigativa di approfondimento e analisi di operazioni finanziarie ritenute dai finanzieri riconducibili al latitante. Seguendo questa pista i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Padova hanno individuato esercizi commerciali, palestre e altri luoghi di ritrovo di potenziale frequentazione del cittadino brasiliano.

Il fermo e l’arresto

In seguito, ecco la svolta quando è stato individuato e fermato a bordo di una Maserati GranCabrio in un comune della provincia di Padova. I militari hanno pertanto proceduto all’arresto provvisorio del soggetto, informando le competenti autorità, con trasporto al carcere di Padova. Il latitante è stato messo a disposizione del Presidente della Corte di appello di Venezia, che ne ha convalidato l’arresto. L’attività dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova è stata svolta in collaborazione con il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e con la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.