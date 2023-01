Maltempo Veneto, arrivano venti forti, con raffiche di Foehn fino a domani sera

Allerta meteo in Veneto per forti raffiche di vento

Venezia, 30 gennaio 2023 - In arrivo raffiche di vento forti sul Veneto, in particolare nelle zona montuose delle Dolomiti, ma il pericolo può riguardare anche i fondavalle.

ll Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto alla luce delle previsioni meteo, ha dichiarato tra oggi e domani, venti forti dai quadranti settentrionali in quota, con raffiche di Foehn anche in alcuni fondovalle, specie sulle Dolomiti. Al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione per venti forti nelle zone montane, specialmente in quota (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell'intensità dei fenomeni) dalle ore 16 di oggi, lunedì 30 gennaio, e fino alle ore 20 di domani, martedì 31.