Due località venete tra le migliori mete sciistiche 2024-2025: ecco quali sono

Belluno, 21 dicembre 2024 – Il Veneto brilla ancora per la qualità delle sue mete sciistiche. A incoronare ben due località del Bellunese è una ricerca della piattaforma online Preply, utilizzata da utenti di tutto il mondo per imparare l’inglese. E proprio dal suo ampio bacino di fruitori è riuscita a stilare una classifica delle migliori località sciistiche italiane, con un metodo singolare che unisce vari indicatori.

Preply ha infatti preso in considerazione i volumi di ricerca online, le foto professionali caricate sul web, gli hashtag sui social media, le recensioni, le nevicate medie e i costi degli abbonamenti stagionali. A spuntarla è Livigno, in Lombardia, seguita immediatamente dalla veneta Cortina d’Ampezzo.

Una funivia a Cortina: la seconda località migliore per Preply

La Regina delle Dolomiti è stata cercata per 368 mila volte nella scorsa stagione sciistica (dicembre 2023 – febbraio 2024), con un volume di hashtag su Instagram pari a 482.949 tra post e commenti. Le foto professionali scattate a Cortina sono state 3.338. E nonostante il prezzo dello skipass stagionale non alla portata di tutti – 990 euro – le recensioni medie si attestano su 4 punti su 5. Fa la sua anche la natura: a Cortina in media cadono 64,67 centimetri di neve nei mesi invernali.

Ma c’è anche un’altra veneta nelle prime dieci località di Preply: Arabba chiude la top 10, con un volume di ricerca di 60.500 nella scorsa stagione sciistica. Gli hashtag selezionati su Instagram sono stati 51.007, con 821 foto professionali che sono state scattate tra dicembre 2023 e febbraio 2024. Lo skipass più abbordabile rispetto ad altre località della classifica – 580 euro – potrebbe aver favorito una recensione media piuttosto alta: 3,6 su 5. Tra le dieci ‘favorite’ di Preply, Arabba è quella con le nevicate medie di gran lunga più abbondanti: 95 centimetri nei mesi invernali.