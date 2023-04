Olimpiadi 2026, la fiaccola portata in staffetta da Cortina a Milano

Belluno, 17 aprile 2026 - "L'avvio della staffetta Cortina-Milano è stata una forte emozione, la dimostrazione che i nostri territori e le loro genti sono pronti a cogliere ogni aspetto della sfida olimpica. Ringrazio la presidente degli azzurri d'Italia Novella Calligaris, donna forte e appassionata, grande amica e sostenitrice delle nostre montagne. Insieme, possiamo fare tanta strada all'insegna dei valori dello sport e del territorio". Ad affermarlo è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti e coordinatrice del Tavolo nazionale Sport e Grandi Eventi, dopo il successo della prima tappa della staffetta Cortina-Milano voluta da Anaoai, l'Associazione benemerita riconosciuta dal Coni che raggruppa i più grandi sportivi italiani di sempre, che quest'anno celebra i 75 anni dalla fondazione. Alla prima tappa tra Cortina e Belluno di sabato scorso, seguirà il 22 aprile la Belluno-Treviso e poi via fino a Milano per il gran finale del 9 luglio. La staffetta organizzata dall'Associazione Nazionale Atleti Azzurri olimpici d'Italia che porterà la fiaccola olimpica 'storica' dell'edizione 1956 fino a Milano è partita sabato da Cortina D'Ampezzo . Dopo la prima frazione cortinese, iniziata da Kristian Ghedina, si sono succeduti altri atleti azzurri, che hanno portato la fiamma fino a Belluno. Tra di essi c'era anche il Generale Lorenzo Cappello, 102 anni, che nel 1956 fu tra i protagonisti che diedero il via alle prime Olimpiadi di Cortina, accendendo il braciere della pista delle Tofane Al Duca d'Aosta con quella torcia. "passano gli anni, i decenni, ma la passione è rimasta ardente", ha detto Cappello, generale della Polizia di Stato in pensione e già comandante della Scuola Alpina di Moena (Trento). "Incredibile viaggio nel tempo, seguendo la fiaccola Olimpica", aveva commentato su Facebook il presidente del Veneto Luca Zaia.