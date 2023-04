Sparatoria a Vicenza, salgono a due gli indagati

Vicenza, 27 aprile 2023 – C’è un nuovo indagato riguardo la sparatoria accaduta lunedì a Fara Vicentino (Vicenza), dove è stato ucciso il marocchino 29enne Soufine Boubugara. Oltre al vice Brigadiere che ha premuto il grilletto dopo che lo straniero aveva sparato 15 colpi di pistola, e indagato per omicidio colposo nell'uso legittimo della armi, la procura ha iscritto come atto dovuto con la stessa ipotesi di reato Alex Frusti, l'agente della polizia locale Nord Est Vicentino, intervenuto con un collega a supporto dei carabinieri, rimasto gravemente ferito proprio dai colpi esplosi dal 29enne. Sono tre le pistole sotto sequestro.

Il giorno della sparatoria Soufine Boubugara, residente in provincia di Salerno, pare che fosse in preda a delirio psicofisico, urlando ai passanti 'Allah Akbar', Allah è grande. I carabinieri intervenuti avrebbero tentato di calmarlo, ma l'uomo avrebbe reagito e a nulla sarebbe valso l'utilizzo per ben due volte del taser. Con la successiva colluttazione l'aggressore è riuscito a impossessarsi della pistola d'ordinanza e a esplodere più colpi contro i due vigili.

Frusti sarebbe stato colpito mentre tentava di allontanarsi volgendo le spalle all'aggressore e per questo sarebbe caduto all'interno di un fossato: l'aggressore armato lo avrebbe raggiunto indirizzando nuovamente l'arma contro di lui, senza riuscire a esplodere i colpi. In aiuto al vigile urbano sarebbe dunque sopraggiunto il vice Brigadiere che avrebbe sparato più colpi con la pistola di ordinanza, uccidendo il nordafricano.