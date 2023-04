Vicenza, grida 'Allah Akbar' sottrae arma e ferisce vigile: muore in conflitto a fuoco

Vicenza, 24 aprile 2023 - Un cittadino marocchino è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri dopo che aveva sparato a un vigile, ferendolo con una pistola che, pare, aveva sottratto a un militare. Il fatto è avvenuto a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Le forze dell'ordine erano intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione di un uomo che, in escandescenze, stava urlando in mezzo alla strada 'Allah akbar'.

Cos’è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, il nordafricano si era messo a urlare lungo la strada, allarmando i passanti che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno tentato di portare alla ragione l'esagitato, senza riuscirvi. Vigili e carabinieri hanno tentato di immobilizzare lo straniero che, nella colluttazione, sarebbe riuscito ad sfilare ad un militare la pistola d'ordinanza usandola poi per sparare. A quel punto i militari hanno risposto al fuoco, uccidendolo. L'agente di Polizia locale ferito si chiama Alex Frusti, ha 40 anni ed opera per l'Alto Vicentino: è stato trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza. L’agente, raggiunto da due proiettili, è stato operato al polmone. "Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine - ha spiegato ai giornalisti la sindaca di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto - e sono andati di supporto ai carabinieri. In quel momento dev'essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito".

Ciambetti: “Incidente sempre in agguato”

“La sparatoria a Fara lascia sgomenti: oggi è il momento del dolore, della solidarietà all’agente della polizia locale ferito, Alex Frusti, e ai Carabinieri coinvolti loro malgrado in una dinamica tanto drammatica quanto imprevedibile”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha commentato così l’esito dello scontro a fuoco tra Fara e Breganze nel Vicentino. “Nessuno s’azzardi a trarre conclusioni affrettate o si lasci andare a strumentalizzazioni di qualsiasi tipo: sulla sicurezza e la lotta di contrasto al crimine bisogna essere chiari e non avere alcun tentennamento. Sono vicino alla famiglia dell’agente ferito e ai suoi colleghi: indipendentemente da tante altre considerazioni, non dobbiamo mai dimenticare la difficoltà in cui le Forze dell’ordine si trovano ad operare ogni giorno e come sia aumentato il grado di pericolosità della loro attività di prevenzione e controllo di un territorio ad alto rischio come il nostro, che impone un presidio costante. L’incidente è sempre in agguato, nonostante la professionalità degli agenti e dei carabinieri impiegati ogni giorno che possono incappare in teste calde come in delinquenti che non danno alcun valore alla vita o degli esagitati dai comportamenti più che imprevedibili. Del resto – conclude Ciambetti - ‘ubi fata peccant, hominum consilia excidunt’, quando il destino decide diversamente, le decisioni degli uomini possono fare ben poco”.

Zaia: “Il mio pensiero all’agente ferito”

"Sto seguendo con apprensione quanto avvenuto poco fa nel comune di Fara Vicentino. C'è stata una sparatoria fra le forze dell'ordine e un cittadino, sembra di origine straniera, a seguito di un fermo. L'uomo ha perso la vita, un agente della Polizia Locale è stato ferito". Lo afferma il governatore veneto Luca Zaia sui social: "In attesa di aggiornamenti sulla dinamica, il mio pensiero alle persone coinvolte e all'agente ferito".

Notizia in aggiornamento