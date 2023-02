Terremoto in Croazia: scossa avvertita anche in Veneto

La mappa delle scosse (Centro di ricerche sismologiche Ogs)

Venezia, 16 febbraio 2023 - Il sisma con epicentro in Croazia è stato registrato anche dalla Rete Sismometrica del Veneto. L’epicentro, nell’isola di Krk dista circa 180 km a sud-est di Venezia. Vi sono segnalazioni di percezione in Veneto, soprattutto nelle aree più prossime all’epicentro, in provincia di Venezia. La scossa è stata registrata nitidamente da tutte le stazioni delle Rete Sismometrica del Veneto. Quella più vicina è quella di Jesolo, posta a circa 175 km dall’epicentro. "La zona epicentrale è nota per una sismicità storica di un certo rilievo. Si ricorda in particolare il terremoto di Fiume del 17 dicembre 1750 che causò danni rilevanti in città. L’area epicentrale ricade al difuori di quella monitorata con precisione dalla rete sismometrica dell’OGS. La situazione viene comunque seguita costantemente. Al momento non sono segnalate repliche significative”. Epicentro nell'isola di Veglia Attimi di paura questa mattina a Fiume (Croazia), per la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8, avvertita alle 10.47 anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'epicentro è stato registrato dal Centro sismologico euro-mediterraneo (Emsc) nella parte meridionale dell'isola di Veglia (Krk), vicino a Bescanuova (Baska), a circa 50 chilometri a sud di fiume. Il sisma è stato avvertito distintamente in...