Sassi dal cavalcavia della Pedemontana a Treviso: denunciati tre minorenni

Sassi lanciati dal cavalcavia: un caso a Treviso (foto di repertorio)

Montebelluna (Treviso), 17 febbraio 2023 - Sono tre studenti quindicenni ad aver lanciato un grosso sasso da un cavalcavia della Pedemontana, colpendo in pieno un auto che stava transitando il quel momento. Poi sono fuggiti sui loro scooter.

Si è sfiorata la tragedia, per fortuna, invece, si sono registrati solo danni alle vettura: miracolosamente gli occupanti dell'auto, una coppia toscana di passaggio nella Marca per far visita a parenti, sono rimasti illesi.

Il grave episodio si è verificato domenica pomeriggio in zona Zapparè fra Montebelluna e Trevignano, lungo la Superstrada Pedemontana. L'automobilista ha subito allertato il 112. E i ragazzini sono stati in breve scoperti da carabinieri.

Il sindaco di Trevignano Franco Bonesso a intervenire sull’accaduto: "Quello che sta succedendo lungo la Pedemontana Veneta è gravissimo. Invito i cittadini che dovessero accorgersi di presenze sospette ad informare prontamente le forze dell’ordine". La Procura del Tribunale di minori ha aperto un fascicolo a loro carico.