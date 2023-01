Veneto, bollettino Covid del 22 gennaio 2023: 4 decessi ma tutti i dati clinici in calo

Reparto Covid

Veneto, 22 gennaio 2023 - Continua a migliorare la situazione pandemica in Veneto. Il numero dei nuovi contagiati, infatti, dopo il picco durante le festività, è in continua discesa. I nuovi casi oggi, 22 gennaio 2022, sono 373 contro i 628 del giorno prima (255 in meno). Si contano purtroppo ancora 4 vittime che portano il totale da inizio pandemia a 16.520. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto. I totali delle persone contagiate da inizio pandemia ammontano invece a 2.671.564.

Cala anche il numero dei veneti che risultano positivi: oggi sono 17.199 (-848). Scendono anche tutti i dati clinici, con 1.057 ricoveri in area medica (-10), segno delle costanti guarigioni, e con 55 in terapia intensiva (-6), tra deceduti e persone invece che hanno superato il pericolo. Qui tutti i dati del bollettino di ieri, 21 gennaio 2023.



I contagi per provincia

Dei 373 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto il maggior numero si registra a Vicenza con 91, quindi a Padova con 67. Seguono Treviso con 59, Venezia con 58, Verona con 42, Rovigo con 29 e Belluno con 22 contagiati. Cinque i casi in corso di accertamento.