Covid Veneto, bollettino 21 gennaio 2023: 9 decessi ma calano i nuovi casi

Veneto, 21 gennaio 2023 - Scendono ancora a quota 628 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto contro i 694 del giorno prima. Si contano però ancora 9 vittime (8 in precedenza) che portano ad un totale di 16.516 da inizio pandemia. Lo riferisce il bollettino regionale. I totali dei contagiati dal febbraio 2020 ammontano a 2.636.628.

Sale il dato dei casi di positività attuali, che sono 18.047 (+220). Cala invece il dato clinico, con 1.067 ricoveri in area medica (-82) e sale di poco quello in terapia intensiva ora a 61 (+2). Qui tutti i dati del bollettino di ieri, 20 gennaio 2023.



I contagi per provincia

Degli 829 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto il maggior numero si registra a Padova: 168. Seguono Venezia con 128, Vicenza con 115, Verona con 82, Treviso con 78, Belluno con 32 contagiati.



Resta monitorata la variante Kraken

Nella regione è stata registrata la presenza di due sequenze appartenenti al sublineage XBB.1.5, ribattezzato 'Kraken' dai social, una nella provincia di Vicenza e una nella provincia di Verona. Si tratta della terza e quarta identificazione della sottovariante di SarS-Cov-2 in Veneto, dopo quelle rilevate in provincia di Venezia dall'Uo.

ISS: in Italia crescono casi Covid in età scolare



La percentuale dei casi di Covid-19 segnalati in Italia nella popolazione di bambini e adolescenti in età scolare, rispetto al resto della popolazione, cresce questa settimana al 6,8% contro il 4,2% dei 7 giorni precedenti. Nell'ultima settimana, il 32% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bimbi under 5, il 28% nei 5-11enni e il 40% nella fascia 12-19 anni. E' quanto emerge dal report esteso 'Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale' dell'Istituto superiore di sanità. I tasso di incidenza è in diminuzione in tutte le fasce d'età scolare, benché i dati riferiti all'ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento, precisa l'Iss. Dall'inizio dell'epidemia di SarsCoV2 - si ricorda - sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid 4.812.767 casi tra bimbi e ragazzi da zero a 19 anni, di cui 25.313 ospedalizzati, 572 ricoverati in terapia intensiva e 89 deceduti.