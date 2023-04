Volo diretto Venezia - Philadelphia dopo Covid. Zaia: "Veneto strategico"

Veneto, 13 aprile 2023 - "Il ritorno, dopo due anni drammatici segnati dalle restrizioni legate alla pandemia, del volo diretto American Airlines tra Venezia e Philadelphia è la dimostrazione del ruolo nevralgico dell'aeroporto Marco Polo e del Veneto in generale, come baricentro delle infrastrutture e della logistica tra Europa e il resto del mondo, in vista della prossima stagione turistica estiva che vede il Veneto come una delle mete più amate dai viaggiatori di tutto il mondo". Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia si congratula con il gruppo Save per l'introduzione dal prossimo 6 maggio, dei voli giornalieri Venezia-Philadelphia della compagnia statunitense American Airlines, operativi fino alla fine del mese di ottobre 2023. L'attuale stagione estiva mostra infatti un'offerta di posti complessiva all'aeroporto del Veneziano in incremento del 21% rispetto all'estate 2022. "La crescente domanda di traffico aereo tra Venezia e gli Stati Uniti conferma il ritorno degli americani, attratti dalle bellezze straordinarie del nostro territorio, in un settore che sta risollevando la testa dopo i due anni di pandemia - prosegue il Governatore -. I passeggeri movimentati nel 2022 sono stati oltre 9,3 milioni sullo scalo di Venezia, circa 3 milioni a Verona e oltre 2,6 a Treviso. La volontà è quella di intercettare nuove possibilità di investimento, anche in vista del grande appuntamento con i Giochi Olimpici del 2026. Per questo la Regione del Veneto continua nell'azione di rinnovamento e differenziazione dell'offerta turistica, anche perché non esiste luogo al mondo così ricco di cultura, arte, natura ed eccellenze eno-gastronomiche come qui in Veneto".