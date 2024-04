Meteo pazzo in Veneto, in montagna torna l’inverno: neve fresca sopra i 1.500 metri. Ma nel weekend sarà estate con 30 gradi

Venezia, 9 aprile 2024 – Brusca interruzione della primavera con calo delle temperature nelle prossime 48 ore: l’inverno tornerà sulle montagne del Veneto dove sono previste nuove nevicate mentre un clima quasi autunnale interesserà la pianura e la costa con pioggia e anche il rischio di grandine. Ma già da giovedì sarà come in estate fino a un weekend con temperature che potranno superare i 30 gradi. È in arrivo una ondata di brutto tempo su tutta l'Italia, una turbolenza che interesserà anche il nord-est ma che durerà poco, un paio di giorni. Nelle prossime ore i primi fenomeni di maltempo inizieranno su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, per poi spostarsi dal pomeriggio verso est.

Torna la neve sulle Alpi

Sono possibili temporali anche intensi ed associati a grandine. E non solo, secondo il meteorologo Lorenzo Tedici del sito iLMeteo.it. per cui si rivedrà anche la neve sui rilievi alpini e le Dolomiti: “Fiocchi bianchi - afferma Tedici - sono attesi nelle prossime ore a quote alte, ma dalla sera cadranno fino a circa 800-900 metri di quota sui rilievi di confine. Mediamente cadranno 15-20 centimetri di neve fresca su tutta la catena alpina oltre i 1.500 metri, da ovest verso est, entro la serata di mercoledì”.

Le previsioni

Mercoledì sarà ancora molto perturbato su tutto il nord. Oltre ai temporali si registrerà un diffuso calo termico su tutto lo Stivale di almeno 7-10°C nei valori massimi. Da giovedì torna a dominare l'anticiclone africano che porterà nuovamente il sole e il caldo su tutta l'Italia, tanto che per il weekend rimonta l'alta pressione con una nuova ondata di caldo ancora più potente rispetto a quella del weekend 6-7 aprile e sono previsti oltre i 30-32°C al centro-nord.