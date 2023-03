A4, incidente stradale: scontro tra due tir. Code per traffico intenso

Polizia e vigii del fuoco sul luogo dell'incidente

San Donà di Piave, 10 marzo 2023 – Un brutto scontro tra mezzi pesanti, con dinamica in fase di accertamento, avvenuto in direzione Trieste al km 435,2, sul tratto autostradale A4 Venezia-Trieste gestito da Autovie Venete.

La società poco dopo l’incidente aveva istituito l'uscita obbligatoria a San Doná di Piave per chi proveniva da Venezia ed era diretto verso Trieste a causa dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 13.30. In seguito sono stati chiusi in ingresso gli svincoli di San Doná di Piave e Cessalto entrambi in direzione Trieste.

Nello scontro, come spiegato da Autovie Venete, accaduto nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza, nel Veneziano, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. Un conducente del camion è rimasto ferito, in quanto incastrato tra le lamiere del proprio tir. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale sanitario del Suem118 che ha soccorso i due conducenti, gli ausiliari di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico.

Attorno alle ore 16 Autovie Venete ha riaperto i caselli in entrata e in uscita anche se permangono code a tratti a causa di traffico intenso accumulato durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.