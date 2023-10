Chi sono i morti di Mestre, ci sono anche un neonato e due minorenni: “Tragedia di giovanissimi”

Mestre (Venezia), 4 ottobre 2023 – “È una tragedia di giovanissimi”. È la frase che per tutta la notte hanno continuato a ripetere i tanti soccorritori che questa notte hanno lavorato sul luogo della tragedia: il pullman precipitato dal viadotto Vempa con a bordo una quarantina di turisti stranieri. La conta delle vittime è terminata questa mattina, sono 21 i morti e 15 i feriti. Morto anche l’autista: il 40enne trevigiano Alberto Rizzotto, originario di Conegliano, ma residente a Tezze sul Brenta.

Sono quasi tutte giovanissime le vittime dell’incidente, tra loro anche neonato di pochi mesi, un 12enne e una ragazza minorenne. Sono rimasti intrappolati tra le fiamme, blindati tra i rottami dell’autobus che nella caduta si è completamente capovolto, schiantandosi al suolo dopo un volo di quasi 15 metri.

Ci sono due bambini – un neonato di pochi mesi e un12enne – e anche una ragazza minorenne tra le 21 vittime dell'incidente del pullman avvenuto a Mestre. A dirlo è Paolo Rosi, coordinatore del Suem 118 Veneto. Non ci sono stati nuovi decessi nella notte tra i 15 feriti portati negli ospedali della regione. Quattro di loro, in terapia intensiva, non sono ancora stati identificati. Tra le 21 vittime, sono 7 quelle che hanno già un nome certo. Oltre a queste, c'è una donna austriaca che si ritiene sia la mamma di due bambine, di 13 e 3 anni, ricoverate a Treviso, in condizioni non gravi.

Gli agenti della questura hanno acquisito gli elenchi degli ospiti del campeggio Hu di Marghera. Nomi utili per poter risalire alle identità delle vittime e dei feriti nell'incidente del bus di ieri sera. All'interno della struttura, al momento non viene fatta alcuna dichiarazione, in attesa di comunicazioni ufficiali dall'azienda. Il via vai di ospiti nel campeggio prosegue regolarmente.

"Tra i 15 feriti, undici sono stati già identificati: quattro ucraini, un tedesco, un francese, un croato, due spagnoli e due austriaci”, dice il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, in collegamento a Tg1 Mattina. I più gravi sono cinque e si trovano in rianimazione. Due persone sono state operate nella notte con un intervento d’urgenza all'ospedale Padova e ora sono ricoverati in terapia intensiva.

Il bus, precipitato da un cavalcavia a Mestre e poi andato a fuoco, aveva caricato i passeggeri a Venezia e stava rientrando al camping Hu di Marghera. A bordo c’erano tanti ragazzi e ragazze molto giovani e pochi adulti, forse gli accompagnatori del gruppo.

I parenti dei ragazzi che erano a bordo dell’autobus stanno arrivando in queste ore a Mestre: sono poche le vittime identificate finora, molte di loro non avevano i documenti. I vigili del fuoco stanno cercando tra la cenere e la fanghiglia, passaporti ed effetti personali utili al riconoscimento di morti e feriti.

I parenti delle 21 vittime e dei 15 feriti coinvolti ieri nell'incidente stanno arrivando alla struttura ‘Hu Venezia camping in town’, dove i turisti stavano rientrando dopo una gita a Venezia. Stanno arrivando i primi familiari, ma ci vorrà tempo perché si tratta di persone che vivono all'estero: a bordo di quel bus c'erano ucraini, tedeschi, francesi, croati, spagnoli e austriaci. Da parte del gruppo Human Company, proprietario del camping che ospitava, c'è la massima disponibilità ad accogliere e a supportare i parenti insieme al Comune di Venezia che offrirà anche aiuto psicologico.

Ci sono due giovani operai Fincantieri tra gli eroi della tragedia di Mestre. I due uomini, che lavorano nelle vicinanze di via dell’Elettricità, si sono precipitati sotto il cavalcavia non appena si sono resi conto dell'accaduto. Non ci hanno pensato un attimo: di sono gettati tra le fiamme per cercare di strappare dalla morte quante più persone possibile.

Un’impresa eroica. I due operai avevano appena terminato il turno in fabbrica, che dista qualche centinaio di metri dal luogo dell’inferno, hanno assistito alla scena in diretta: hanno visto il pullman cadere dall’alto e poi lo schianto. E subito sono corsi incontro alle vittime. Sono riusciti a liberare alcune persone che erano rimaste imprigionate tra le fiamme, all'interno nel bus precipitato dal cavalcavia.

Uno dei due operai – Boubacar Toure, un 27enne arrivato dal Gambia per lavorare in Italia – ha raccontato di aver estratto una bambina e di aver soccorso tre o quattro persone che erano a bordo e anche un cane. "Nella cabina del bus ho visto anche l'autista, ma era già morto. C’era anche un bambina”, ha detto Boubacar Toure. “Il vigile del fuoco mi ha detto che dovevamo pensare ai vivi, ai feriti, così l'ho aiutato ad estrarre quelle persone, per portarle all'esterno".