Concordia Sagittaria, incendio all’alba in una villetta: intera famiglia intossicata, tra loro 5 minori

Concordia Sagittaria (Venezia), 14 novembre 2023 – Paura questa mattina all’alba a Concordia Sagittaria per un incendio divampato in una villetta che ha fatto svegliare di soprassalto una famiglia di 7 persone, di cui 5 minori. Tutti i componenti della famiglia sono rimasti leggermente intossicati ma, dopo gli accertamenti al pronto soccorso sul fumo respirato, nessuno ha riportato gravi conseguenze.

Cosa è accaduto

Le fiamme si sono sprigionate questa mattina, attorno alle 6.30, al piano terra di una villetta in via Gaffarelle a Concordia Sagittaria a causa di un probabile corto circuito di un elettrodomestico. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Portogruaro, Latisana (Udine) e Mestre, con due autopompe, due autobotti, l'autoscala, il carro aria e 14 operatori, che hanno rapidamente spento l’incendio che si è sviluppato al piano terra dell'abitazione disposta su due livelli, evitando il coinvolgimento dell'intera struttura. La famiglia che in quel momento stava dormendo, si è svegliata di soprassalto e uscita dall'abitazione è stata assistita dagli operatori sanitari del Suem: le 7 persone, tra cui 5 minori, che hanno inalato il fumo nelle prime fasi del rogo sono state portate in pronto soccorso per accertamenti su quanto respirato.