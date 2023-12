Cosa è successo al teatro la Fenice di Venezia evacuato durante il concerto di Capodanno

Venezia, 30 dicembre 2023 – Tutti fuori dal teatro, nel bel mezzo del concerto: è successo ieri sera a Venezia: alla Fenice è infatti scattato un allarme sicurezza attorno alle 21 e tutti gli spettatori e i musicisti sono stati fatti uscire per permettere i controlli. Appurato che si è trattato di una falsa allerta, il primo dei quattro concerti di Capodanno è potuto proseguire.

Non senza angoscia: sugli show legati al fine anno aleggia la minaccia di attentati e per le feste in piazza nelle principali città sono pronti anche i reparti antiterrorismo. La preoccupazione degli spettatori è stata anche quella del rischio incendio, quando resta ancora vivido nella memoria il terribile rogo del 29 gennaio del 1996.

Come si diceva, per fortuna a Venezia si è trattato di una falsa allerta, non è stato poi riscontrato nulla di anomalo e dopo circa 25 minuti trascorsi all'esterno, gli spettatori e gli orchestrali sono potuti rientrare.

Nel momento del primo intervallo, il sistema di allarme basato su un dispositivo laser che deve attraversare in continuo la sala da una parte all'altra, e dagli altoparlanti è partito l'avviso che invitava il pubblico ad evacuare il teatro.

Sul posto anche i vigili del fuoco.