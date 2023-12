Capodanno 2024 in Veneto, da Max Gazzè a Francesco Gabbani e lo spettacolo dei fuochi a San Marco: tutti gli eventi nelle città

Venezia, 27 dicembre 2023 – Lo spettacolo dei fuochi d'artificio sul bacino di San Marco, ma anche i grandi concerti in piazza con artistico come Max Gazzè, Francesco Gabbani o anche i finalisti di X Factor, oppure le tante serate animate da dj set e spettacoli nei centri storici delle città. È iniziato il conto alla rovescia per salutare il 2023 e dare il benvenuto all’anno nuovo e in Veneto in tutti i principali centri delle 7 province vengono organizzati eventi e feste di Capodanno.

Capodanno secondo tradizione a Venezia dove l’inizio del 2024 verrà salutato dal grande spettacolo di fuochi d’artificio nel bacino di San Marco. Lo spettacolo pirotecnico è organizzato vicino alla fermata Actv Arsenale e potrà essere visto lungo Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri ma non da piazza San Marco. L’evento inizia alle 23.30 per raggiungere il maassimo dello spettacolo allo scoccare della mezzanotte.

Per chi cerca musica e divertimento l’appuntamento veneziano è a Mestre dove la sera del 31 dicembre, a partire dalle 22 in piazza Ferretto, ci sarà la festa di Capodanno. La piazza diventerà una discoteca con giochi di luce e spettacoli dove si alterneranno i dj Ale De Biasi e Viviana Rapisardi, il gruppo Red Moon per far ballare tutti al ritmo della musica anni Settanta e Ottanta. A mezzanotte ci sarà uno spettacolo luminoso con proiezioni su palazzo Da Re e sulla Torre.

Grande concerto di fine anno a Vicenza dove in viale Roma andrà in scena una lunga festa musicale a partire dalle 18 che vedrà salire sul palco per il gran finale a mezzanotte Max Gazzè. L’evento è gratuito e prima dell’esibizione di Max Gazzè ci saranno gli spettacoli di Radio Wow con Stefano Mattara, Marco Cavax e oltre agli intrattenimenti organizzati al vicino Villaggio di Capodanno con area ristoro pista di pattinaggio sul ghiaccio.

A Padova quest’anno si saluta il 2023 con un concerto in piazza al posto dei classici fuochi d’artificio, un’iniziativa che avrà come ospite di punta il vincitore di Sanremo Francesco Gabbani. L’evento è allestito in piazza Insurrezione, ma la festa di fine anno arriverà a coinvolgere anche Prato della Valle dove l’area della pista di pattinaggio diveneterà una discoteca con musica e animazioni fino alle 2 del mattino.

Musica e spettacoli a Verona per festeggiare il Capodanno con una serie di eventi nel cuore della città che arriveranno a salutare la mezzanotte con i fuochi d’artificio nella piazza dell’Arena. L’altro grande appuntamento è in piazza Brà dove si esibiranno a partire dalle 21 e fino all’1 di notte i quattro finalisti di X Factor 2023. Tra gli artisti che si esibiranno nella serata veronese ci sono la vincitrice di X Factor 2023, Sarafine, la veronese Maria Tomba, Il Solito Dandy e il trio funk Stunt Pilots.

La città di Treviso fa festa per l’arrivo del 2024 con lo spettacolo Wonder Company, una serata di musica che animerà piazza dei Signori. L’evento è curato da Radio Company e alternerà musica dal vivo con band a dj set per ballare e divertirsi fino a mezzanotte.

A Rovigo l’appuntamento per festeggiare l’ultimo dell’anno è in piazza Vittorio Emanuele II dove il Comune in collaborazione con Fiabamusic, ha organizzato una festa con inizio alle 22. Sul palco si alterneranno fino alle 2 del mattino musicisti e band come Giovie, Caterina Cropelli, The Bastard Sons of Dioniso e quindi il dj-set di Radio Marilù con dj Fhen.

Grande festa in piazza a Jesolo per il Capodanno con deejays, l’esibizione della showband "Tributo Italiano" e poi il concerto del rapper Dargen D’Amico. A mezzanotte non mancheranno il bindisi e lo spettacolo di fuochi d’artificio.

A Pieve di Cadore (Belluno) e il Capodanno si festeggia in piazza Tiziano con la musica di Radio StereoCittà, dei dj Max Reba, Simone dei Tos, dj Depa Johnny dj, voice Tomma e ballerini.

A Malcesine (Verona) sul lago di Garda il centro storico e piazza Statuto saranno animati da musica fino alle 2 del mattino e a mezzanotte ci saranno i suggestivi fuochi d’artificio dalla torre del castello.

A Castelfranco Veneto (Treviso) gli eventi inizieranno alle 21.30 con gli animatori di Radio Bellla & Monella e poi il concerto dal vivo dei Good Mama. La festa andrà avanti fino all’alba e a mezzanotte ci saranno i fuochi d'artificio.