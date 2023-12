Spavento a Venezia, un forte botto in cielo sentito in tutta la città: ecco cosa è successo

Venezia, 18 dicembre 2023 – Un forte botto è stato sentito nel pomeriggio di oggi, verso le 16, nei cieli tra Mestre e Venezia: il fragore ha fatto tremare i vetri di molte palazzine. I centralini dei vigili del fuoco e della Polizia locale sono stati subissati di telefonate da parte di cittadini impauriti. Al momento non si segnalano danni. L'ipotesi ritenuta più probabile è che un aereo abbia superato la barriera del suono. Un fatto analogo era avvenuto in mattinata a Sottomarina.

Cosa è successo

Alle 17 è arrivata la spiegazione di cosa è accaduto da parte della Polizia locale di Venezia che ha confermato che il forte botto è stato un bang supersonico causato da un aereo militare in esercitazione. “La Centrale operativa della Polizia locale – si legge in un nota diffusa alle 17 – informa che in merito al forte boato percepito questo pomeriggio in più parti della città, organi di controllo aereo confermano che la causa è da ricondursi a un'attività di esercitazione, in particolare al passaggio di un velivolo militare che ha provocato il cosiddetto bang supersonico”.